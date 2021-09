Napoli -Juventus, Allegri: “Out i sudamericani, Cuadrado con gastroenterite”

Alla vigilia del big match contro il Napoli, valevole per la terza giornata di campionato di Serie A, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa della formazione che presenterà allo Stadio Maradona: “Domani sarà sicuramente una bella partita, affrontiamo una squadra con grandi valori tecnici che è in un buon momento e che ha vinto le prime due gare. Ho deciso di lasciare i sudamericani a casa, perché rientrano tutti tra stanotte e domattina. Cuadrado è l’unico che poteva venire, ma ha avuto un attacco di gastroenterite e non è potuto nemmeno rientrare in Italia per degli accertamenti. Questo non deve creare alibi, domani i giocatori che scenderanno in campo saranno in grado di disputare un’ottima partita”. Poi su Chiesa: “Chiesa ha avuto un risentimento muscolare, preferisco lasciarlo fuori per precauzione. De Sciglio e Pellegrini sono pronti, dovrò valutare chi far giocare”. La Juventus dunque giungerà nella città partenopea senza Dybala, Cuadrado, Bentancur, Danilo e Alex Sandro.