Napoli – Juventus 2 – 1 , i video dei gol

NAPOLI-JUVE 2-1— Non c’è il solito pathos per la sfida più agognata dagli azzurri, quella contro i bianconeri della Juventus. La zebra è stanca e sfibrata , dissanguata da Ronaldo, disorientata dai cambi di allenatore e dal ritorno di Allegri che, dopo esser stato cacciato è stato richiamato. Molta confusione nella società degli Agnelli di Torino che non sembra più quella di una volta . Spalletti resta a punteggio pieno e va a +8 su Allegri, che dopo tre partite ha un solo punto in classifica e recrimina sui propri errori per i due gol di Politano e Koulibaly su errori di Szczesny e Kean, dopo il vantaggio in avvio con Morata. Il Napoli ora si gode il primo posto, un Koulibaly stellare, il campionato è ancora lungo, ma Spalletti ha dato una bella impostazione al team