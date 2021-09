Napoli, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Pozzuoli

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita a Pozzuoli e per questo è stato bloccato il traffico veicolare lungo la litoranea via Napoli e sulle vie del centro storico. Inoltre sono stati blindati il centro storico e la zona litoranea della città. E’ stata bloccata anche una coppia di sposi che avrebbero dovuto raggiungere la Chiesa di San Vincenzo ai Cappuccini in via Matteotti. Le forze dell’ordine così non hanno consentito l’accesso alle auto della promessa sposa e dei familiari. Così la sposa è scesa dall’auto a piedi e ha percorso gli 800 metri con il vestito nuziale che gli ha destato qualche problema durante la passeggiata. Non è mancata nemmeno la lettera di alcuni disoccupati appartenenti al movimento “7 novembre” di Napoli che hanno voluto esprimere le loro ragioni al Presidente. Peccato che siano stati bloccati dalle forze dell’ordine. Il Presidente è stato accompagnato dal Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, e dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, oltre che dal sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliola e dal vescovo Gennaro Pascarella.