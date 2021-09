Prima trasferta stagionale domani a Trigoria – ore 17.30 – per il Napoli Femminile che sarà ospite della Roma. Ventuno le calciatrici a disposizione di mister Pistolesi, che ritrova anche Paola Di Marino e proverà a fermare la formazione giallorossa, reduce dal successo in quel di Empoli, con le armi che sono proprie delle azzurre, vale a dire organizzazione e grinta: “Contro certe avversarie esistono due modi di affrontare le partite – spiega il tecnico del Napoli Femminile -, chiudendosi in difesa nella speranza di prendere gol il più tardi possibile o provando a giocarsela come faremo noi. Conosciamo le qualità della Roma, l’abbiamo affrontata in amichevole e sappiamo che caratteristiche hanno: a noi spetterà il compito di ripetere la prima mezz’ora con l’Inter sperando di aver migliorato ulteriormente la condizione fisica con una ulteriore settimana di lavoro”. Raffaele Carlino, che ha ricevuto una cordiale telefonata di chiarimento da parte del Commissario Tecnico della Nazionale, Milena Bertolini, dopo le dichiarazioni rese da quest’ultima a Kiss Kiss Napoli Tv e la replica dello stesso Carlino attraverso una lettera aperta pubblicata sui social del Napoli Femminile.