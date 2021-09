Napoli e il dolce di San Gennaro, l’idea partita da Antonio Cafiero a Sorrento. Era il 2014 e Positanonews, che il giornale della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, con riportava l ‘ultima idea di Antonio Cafiero della famosa pasticceria di “La Primavera”, da li poi nacque l’ idea di un premio, che ma è stato un Sorrentino il primo a pensarci, ora

a confrontarsi nell’ultima sezione di gara dell’edizione 2021 del concorso “San Gennà… Un dolce per San Gennaro” ci saranno: Chiara Cianciaruso della pasticceria “Mon Sciù” di Napoli; Ilaria Inchingolo dell’ “Open light caffè” di Andria; Valentina Silvestri, titolare del “Valentina Silvestri Home Food Services” di Falconara Marittima; Antonio Manfredonia, pasticcere presso il “Matinè Cafè” di Bologna; Luigi Avallone della pasticceria Avallone di Quarto, in provincia di Napoli; Ciro Cascone, primo pasticcere presso “Pane, Amore e Sapori” di Angri, in provincia di Salerno; Nancy Sannino della “Celestina Pasticceria” di Pollena Trocchia, Napoli.