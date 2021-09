Napoli Calcio, che figuraccia contro il Benevento!

Una standing ovation per il Benevento di Fabio Caserta che, ieri sera, allo stadio Maradona è stato autore di un calcio spettacolo contro un Napoli di Spalletti spento, demotivato e senza idee. 5-1 per i giallorossi è il punteggio finale di una partita amichevole che ha evidenziato una straordinaria condizione fisica dei sanniti, impegnati contro il Lecce nella prossima di campionato e problemi seri per gli azzurri che sabato alle ospiteranno la Juventus. Assenti i giocatori impegnati nelle rispettive nazionali ma presenti alcuni che nel Napoli sono comunque titolari come Lozano, Politano, Ruiz, Rui, Manolas. Al termine della gara il tecnico Caserta ha così commentato: “Fa piacere fare 5 gol al Napoli anche se in amichevole. Sono contento perchè ho ottenuto risposte importanti dai ragazzi. Da domani penseremo alla prossima sfida in campionato. Dobbiamo stare con i piedi per terra. Ripeto fa piacere perchè non capita tutti i giorni fare 5 gol al Napoli. La cosa che mi fa piacere è l’applicazione e la voglia dei ragazzi. Ora piedi per terra, dobbiamo pensare al campionato. Adesso testa al Lecce. Il lavoro fatto in questi anni vuol dire che è stato apprezzato dal presidente. Tra cinque minuti devo mettermi con la testa a pensare alla sfida con il Lecce”.