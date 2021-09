Minori: soggiorno climatico per anziani 2021, già da lunedì ci si può prenotare per la gita ad Ischia. L’Amministrazione Comunale di Minori, in Costiera Amalfitana, in linea con l’obiettivo di promozione dell’agio e per riattivare eventi di socializzazione e di svago completamente interrotti a causa della pandemia – fa sapere l’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Citro –, intende organizzare un Soggiorno Climatico per anziani ad Ischia nella settimana che va dall’8 novembre al 13 novembre.

Al fine di valutare l’effettivo numero di adesioni – continua – si è ritenuto opportuno richiedere una pre-iscrizione da poter effettuare già da lunedì 17 settembre presso il Comune di Minori compilando il modulo a disposizione entro il termine del 4 ottobre.

La struttura ricettiva sarà individuata in seguito al numero di adesioni.

Questa la scheda da compilare: