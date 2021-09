Minori: il consigliere Fulvio Mormile chiede di adoperarsi per migliorare la viabilità ed evitare blocchi in Costiera Amalfitana. Riportiamo di seguito le parole del Consigliere Comunale di Minori, in Costiera Amalfitana, Fulvio Mormile, il quale, in una richiesta inviata al Prefetto di Salerno, alla stazione dei Carabinieri di Maiori, al Comandante Corpo vigili Urbani, alla Sita Sud ed all’Istituto Comprensivo di Amalfi, suggerisce di scaglionare le partenze degli autobus per evitare blocchi in Costiera Amalfitana.

Tengo a sollecitare tutti i soggetti in epigrafe ad adoperarsi per il miglioramento della viabilità del tratto di strada che attraversa l’ abitato di Minori dalla via Roma fino alla Località Marmorata/ Amalfi . Nel particolare con l’ avvio dell’ anno scolastico ,e con la concomitanza delle entrata in vigore delle corse aggiuntive per il trasporto pubblico a causa dell’ emergenza Covid , ci vediamo nostro malgrado costretti a subire tutte le conseguenze del blocco del traffico, a partire già dalle prime ore del mattino, il tutto dovuto perlopiù all’ incolonnamento anche di 4/5 pulman in particolare dalle ore 7.15 alle or 9.00 e successivamente nelle ore di uscita dagli istituti scolastici , per questo motivo ,

CHIEDO

Al Comandante dei vigili di Minori di inserire nell ‘ordine di servizio giornaliero degli agenti di polizia locale , l’ utilizzo di 1/ 2 unità durante quelle ore, anticipando casomai di pochi minuti l’ ingresso degli agenti ( anticipandone eventualmente l’ uscita ) per la gestione del traffico del tratto viario comunale Via Roma / Via Torre Paradiso Al Responsabile Sita sud , se fosse possibile di coordinare le partenze , scaglionandole anche di pochi minuti per poter far si di decongestionare il traffico nelle ore di maggiore affluenza

Ritengo che questi piccoli accorgimenti possano migliorare notevolmente la viabilità in quel tratto, oltre a restituire un minimo di serenità agli abitanti di quel quartiere . Approfitto della presente per chiedere anche a tutti i soggetti interessati , di adoperarsi anche per il rispetto dei divieti di pubblicità sonoro , anche essi mai rispettai , ne mai sanzionati per quanto mi è dato di conoscere.

