Minori è la terza località della Campania più fotografata dai turisti nell’estate 2021 fra Capri e Positano

Minori ( Salerno ) . Grande successo per la località della Costiera amalfitana , la località più instagrammata, dopo Napoli e Capri, e prima di Positano e Capri, c’è Minori

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Andrea Reale è entusiasta di questo risultato e rende noto:

«Secondo uno studio svolto dalla società di media monitoring Extreme Web Live, la Campania è stata nei mesi di luglio e agosto la meta più fotografata dai visitatori e divulgata sul web, segno di una spiccata preferenza manifestata dai turisti nel corso dell’estate 2021. Il dato, di per sé estremamente confortante, è particolarmente positivo per la città di Minori che, tra i siti regionali monitorati, si colloca ad un eccellente terzo posto, subito dietro Napoli e Capri. E’ un segnale di forte apprezzamento per l’offerta approntata dalla nostra cittadina, che è riuscita evidentemente a coniugare servizi di qualità e garanzie di sicurezza sanitaria, nel contesto di una diffusa valorizzazione dei suoi attrattori d’ogni tipo: naturalistici, culturali, enogastronomici, etc. Il risultato premia il lavoro organizzativo e promozionale svolto dall’Amministrazione in collaborazione con tutte le componenti coinvolte, dalla Pro Loco alle associazioni, dagli enti culturali ai soggetti dello spettacolo, dagli operatori sanitari alla protezione civile, dalle imprese ai lavoratori tutti. Al di là delle difficoltà del momento e di qualche criticità occasionale, Minori ha dato di sé un’immagine attraente e rassicurante, confermata dai numeri e dalle presenze rilevate. L’augurio per il futuro è che il paese possa proseguire in questa direzione, col concorso di quanti hanno a cuore il suo progresso e sono sinceramente impegnati a perseguirlo».