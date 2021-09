Minori: domani sospensione dell’erogazione idrica per lavori urgenti. L’amministrazione comunale di Minori, in Costiera Amalfitana, avvisa la cittadinanza che a partire dalle ore 2.00 del giorno di domani, domenica 5 settembre 2021, l’erogazione dell’acqua verrà sospesa per permettere di effettuare dei lavori urgenti alla condotta idrica.

Il normale ripristino dell’erogazione idrica riprenderà soltanto ad ultimazione dei lavori.