Minori: cerimonia per il ritorno delle spoglie di un caduto in guerra.

Toccante cerimonia nella basilica di Santa Trofimena a Minori in onore del minorese Colasanzio, caduto in guerra in terra di Libia nel 1941, le cui spoglie sono state consegnate alla famiglia per essere con servate nel cimitero comunale della sua Minori.

Dopo la Messa officiata dal parroco don Ennio Paolillo, assistito dal futuro sacerdote minorese Daniele Civale, si sono susseguiti al pulpito dell’altare maggiore alcuni interventi. Qello istituzionale del sin daco Andrea Reale (di cui riportianmo il pensiero in altra pagina del giornale) che ha voluto ricordare e rendere i dovuti onori ad un figlio della cittadina, la nipote Franca che ha ricordato il nonno dai racconti della mamma Annamaria, il presidente dell’associazione sottufficiali, il minorese Gaetano Ruocco, ed il presidente dell’associazione Combattenti e Reduci di Salerno.

Il saluto militare è avvenuto sul sagrato con i militari schierati, sottufficiali dell’Esercito del raggruppamento Guide di Salerno, Marinai delle varie associazioni costiere ed altri ancora.

Accompagnati dal sindaco i resti del Militare sono stati portati al Cimitero comunale.