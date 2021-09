Minori 4 contagiati, Agerola 9 e Amalfi 5, bisogna tenere ancora alta la guardia contro il Covid

Minori, quattro i contagiati. Agerola ha ancora 9 contagiati, Amalfi 5 , di recente Positano è ritornata Covid free come Cetara e Ravello, ancora contagi fra Maiori, Tramonti e Vietri sul mare. Bisogna tenere la guardia alta ancora in Costiera amalfitana, nonostante la campagna di vaccinazione contro il coronavirus Covid – 19 prosegue superando il 70 per cento della popolazione.

Ecco la comunicazione Covid del Comune di Minori

Comunichiamo che in data odierna, 3 Positivi precedentemente registrati nel territorio di Minori, ma non residenti e solo domiciliati, sono stati dichiarati “positivi di lungo termine” e quindi hanno fatto ritorno presso le loro residenze, in quanto non sottoposti a vincoli di quarantena, ma solo di controllo periodico.

Pertanto il numero dei positivi ad oggi nel territorio di Minori risulta essere di n.4 persone.

Il Sindaco Andrea Reale