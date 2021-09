Minori, 3 positivi domiciliati in città sono tornati alle loro residenze. Scende a 4 il numero dei contagiati

Minori. Il sindaco Andrea Reale rende noto: «Comunichiamo che in data odierna, 3 Positivi precedentemente registrati nel territorio di Minori, ma non residenti e solo domiciliati, sono stati dichiarati “positivi di lungo termine” e quindi hanno fatto ritorno presso le loro residenze, in quanto non sottoposti a vincoli di quarantena, ma solo di controllo periodico.

Pertanto il numero dei positivi ad oggi nel territorio di Minori risulta essere di n. 4 persone».