Miao…sono qui, vienimi a prendere!

Robert Kolb per quattro lunghi anni ha vissuto un incubo: non rivedere la sua gatta Minette. Ma lui non si è mai arreso e la sua determinazione è stata premiata con un’incredibile storia a lieto fine.

Tutto ha avuto inizio quattro anni fa. L’uomo vive Saint-Maurice-sur-Moselle, un piccolo comune francese di 1.515 abitanti situato nel dipartimento dei Vosgi. Ogni anno però va in vacanza a Porlezza, in provincia di Como, dove ha una seconda casa. E così ha fatto anche quattro anni fa, portando con se la gattina Minette. Ma durante il soggiorno la micia sparisce. Lui la cerca per quattro giorni, ovunque. Ma nulla, di Minette non c’era alcuna traccia. Così decide di tornare in Francia, ma nella sua mente e nel suo cuore è rimasto quel vuoto: dove è finita la sua micia? Kolb in questi quattro anni non ha mai perso la speranza: tutte le volte che tornava nella sua seconda casa, chiedeva alla gente, andava a cercarla.

Poi nei giorni scorsi una telefonata ha messo fine al suo incubo, e ha dato un finale tanto lieto quanto incredibile: Minette era stata trovata… in Svizzera. L’organismo “Fichier national d’identification des carnivores domestiques” ha avvertito Kolb che la sua gatta era stata trovata da una signora di 25 anni in un tunnel stradale in Svizzera e che erano risaliti a lui grazie al microchip che aveva il felino.

Ovviamente l’uomo è subito andato in Svizzera a riprendersi la sua gattina e, ancora più felice, racconta che «appena mi ha visto mi ha riconosciuto». Non sapremo mai quali avventure deve aver vissuto in questi quattro anni Minette, se ha avuto qualche famiglia che si è presa cura di lei, come è arrivata in Svizzera, come è sopravvissuta. Per Kolb l’importante è che ora sia di nuovo con lui, che sia tornata a casa e che gradualmente riprendendo le sue abitudini di sempre.