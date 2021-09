Mi chiamo Antonio Speranza al secolo Tony!

Positano (SA) Giovedì 30 settembre alle ore 21:00 in Piazza dei Mulini un nuovo appuntamento con la simpatia e la verve comica di Antonio Speranza che ripresenta lo spettacolo musicale “Tony Speranza e Gli ultimi a morire!”, da un’idea di Daniela Somma, Vicenzo Senatore e Fabio Pisani. La storia che si dipana tra una battuta, uno sketch e tanta buona musica è quella di un italo americano, sognatore di professione, Mr Tony Speranza che vuole diventare un cantante famoso proprio dove hanno fatto fortuna molti altri italiani. Originario di Ricciano, un paesino vicino Napoli, inizia così di buona lena a farsi strada nel mondo dello spettacolo americano con il suo gruppo dal titolo quanto mai emblematico “Gli ultimi a morire” ma lui che aspira alle proverbiali mille luci di Broadway, raccoglierà solo delusioni. La dea Fortuna però, che è volubile e imprevedibile, nel caso di Tony si presenterà con le sembianze della nonna italiana che in punto di morte si ricorda dello scapestrato nipote americano e decide di lasciare a lui la cospicua eredità a patto che torni in Italia e si sposi. Cosa, quella del matrimonio, che per il nostro Tony Speranza, latin lover inguaribile, è più facile a dirsi che a farsi. Sulle note di alcune tra le più belle canzoni del Jazz americano comincia così l’avventura di Mr. Tony Speranza. Assisterete dunque ad una storia di migrazione all’incontrario. Attraverso un percorso musicale, che parte dall’America del Jazz per arrivare allo Swing italiano, Tony s’impegnerà nella spasmodica ricerca di una moglie per rispettare le ultime volontà della nonna e le più belle canzoni di Sinatra, Concato, Gaber, Dorelli, Togni, Buscaglione, Arbore e Capossela faranno da colonna sonora a questa ricerca. Uno spettacolo a ritmo di Swing dal gusto vintage, spensierato e riflessivo allo stesso tempo, che rientra nella fortunata rassegna “Vicoli in Arte” da un’idea di Giulia Talamo con la regia teatrale di Ario Avecone. Antonio Speranza, che abbiamo apprezzato in tanti musical proposti in questa lunga estate positanese dedicata alla musica e alla cultura si esibirà con Daniela Somma al pianoforte, Roberto Guariglia al basso, Gianfranco Manna alle percussioni e Angelo Galietta al sax. di Luigi De Rosa

Antonio Speranza, attore