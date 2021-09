Metano in tempi record nella casa dei Lamorgese a Positano, interrogazione della Lega. La vicenda la descrive Salvatore Dama su “Libero” che parla del Ministro degli Interni a proposito di metano arrivato a tempi record nella casa della perla della Costiera amalfitana. A dire la verità le notizie sono un pò confuse, come Positanonews ha scritto qui nella Città Verticale della Costa d’ Amalfi ha casa un parente del Ministro, e non il Ministro stesso, e per quanto riguarda i tempi record la situazione sembra analoga alle accuse rivolte all’epoca al Ministro Brunetta a Ravello, situazione tutta da verificare insomma di cui nessuno sa niente in paese, varie agenzie battono anche la notizia che vi sarà una interrogazione della Lega, in attesa di approfondire e avere riscontri, che abbiamo già chiesto , ma nessuno sa nulla al momento, intanto vi diamo il “lancio” della news, poi approfondiremo