Meta, un corso di formazione BLSD per l’utilizzo del defibrillatore e delle pratiche di rianimazione cardio-polmonare

L’Associazione Atex Campania nella persona del presidente Sergio Fedele ed Atex Meta nella persona del presidente Pietro Cannavacciuolo si congratula con il Comune di Meta per l’organizzazione di un corso di formazione BLSD: «Una splendida iniziativa organizzata dal Comune di Meta. Sabato 9 ottobre 2021 si terrà, presso l’aula magna dell’istituto statale “A. Fienga”, il corso di formazione BLSD (Basic Life Support Defibrillator) per personale laico (non sanitario) abilitante alla pratica delle manovre Rcp (Rianimazione Cardio Polmonare) e all’utilizzo dei DAE (Defibrillatore Semiautomatico). Il corso finanziato per il 50% dal Comune di Meta, è a cura dell’ente formativo IForma S.R.L.S.

Ancora una volta l’Amministrazione Comunale di Meta dimostra attenzione e sensibilità con iniziative utilissime per residenti e turisti. Ci fa piacere evidenziare inoltre il ruolo operativo della Pro Loco Meta nell’organizzare l’iniziativa. Infine come Atex siamo soddisfatti di avere svolto il giusto ruolo propositivo che deve avere una associazione avendo presentato al Comune questa iniziativa e i settori che andavano coinvolti. Bravo Sindaco Tito».