Meta, Premio Sergio Bruni 40 mila delle 84 mila euro dalla Città Metropolitana, rischio assembramenti spostato al Molo. Le ultime notizie per il “Premio Sergio Bruni” , al momento ne sta parlando solo Positanonews come stampa in Campania, molto presente in Penisola sorrentina e Costiera amalfitana, ma ci sarà la diretta Rai con la bravissima Francesca Maresca di Piano di Sorrento e la presentazione della altamente professionale Metis de Meo.

Per la manifestazione la Pro Loco ha preventivato 40 mila , dalla Città Metropolitana di Napoli, dove è consigliere il sindaco Peppe Tito, la buona notizia di uno stanziamento di 40 mila euro alla Pro Loco , mentre il Comune al momento ha stanziato 14 mila euro. Nota di servizio per il rischio assembramenti è stata spostata la location dalla Piazza Scarpati al Molo, una scelta giusta .

Infatti per le norme anti Coronavirus Covid – 19 si deve cercare in tutti i modi di evitare assembramenti, l’ingresso dovrà essere consentito, come per tutti gli eventi, solo ai possessori di Green pass. Dunque la prima scelta era sicuramente inopportuna e bene è stato fatto a spostare la location.

Premio Sergio Bruni Meta