Meta: Metis De Meo dalla Rai al Bar Romano con le melanzane al cioccolato, il dolce della Madonna del Lauro. Metis De Meo, conduttrice televisiva, attrice, autrice televisiva e giornalista della Rai, si è recata al Bar Romano a Meta, celebre pasticceria della Penisola sorrentina, dove ha potuto ascoltare direttamente la ricetta delle melanzane al cioccolato, dolce tradizionale del periodo di settembre, preparato in occasione della Festa della Madonna del Lauro.

A Meta sono eccezionali quelle del Bar Romano, che attraverso un connubio perfetto tra tradizione ed innovazione ha saputo rispolverare ed esaltare una delle più antiche usanze della penisola e della Costa d’Amalfi.

Il Bar Romano, infatti, attraverso l’esaltazione dei suoi sapori e grazie alla scelta di prodotti di prima qualità, ha permesso di rendere le melanzane al cioccolato, uno dei dolci più apprezzati anche dai palati più sopraffini.

Melanzane con la cioccolata alla maniera di Meta

Ingredienti:

– 6 melanzane da circa 150 g.

– sale

– 200 g di ricotta

– 100 g zucchero

– una tavoletta di cioccolata fondente,

– canditi, misti q.b

– biscotti del tipo le pale del mulino bianco q.b.

– 1 bustina di vanillina

– amaretti sbriciolati q.b.

– 2 uova

– 40 g. di mandorle

Esecuzione:

Lasciate le melanzane tagliate a fette sotto sale per una mezz’oretta, sciacquatele, e friggetele.

Lasciatele a colare dall’olio, di modo che siano belle asciutte.

Preparate un impasto con la ricotta, i canditi, le uova sbattute, la vanillina, le mandorle tritate gli amaretti sbriciolati e lo zucchero ho omesso il quantitativo dei biscotti, perché ad occhio si ci regola sulla consistenza dell’impasto che otterrete.

Fondete la cioccolata con un po’ di latte.

Ora, preparate le melanzane come se voleste farne una parmigiana, e cioè mettete le fettine di melanzane una sull’altra con al centro un po’ dell’impasto, adagiatele sul fondo della teglia, dove, naturalmente, invece del sugo di pomodoro avrete messo la cioccolata, che dovrà essere densa ricopritele ulteriormente con la cioccolata restante.

Passatele al forno per una ventina di minuti.

Fatele raffreddare e tenetele in frigo, servitele fredde.