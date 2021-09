Meta: liceo Marone in Dad, sulle polemiche interviene il sindaco Tito. La scorsa settimana è cominciato il nuovo anno scolastico 2021-2022 ed il liceo Publio Virgilio Marone di Meta, in Penisola Sorrentina, ha iniziato in Dad. Molte le polemiche che sono scaturite da questa decisione, alle quali ha risposto direttamente il sindaco e Consigliere Metropolitano Giuseppe Tito, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Riportiamo di seguito le parole del primo cittadino metese:

Facciamo un momento di chiarezza in merito ai lavori al liceo Marone, i lavori oggetto d’intervento sono stati assegnati in data 31 agosto ,intervento consiste nella messa in sicurezza dello spazio antistante per garantire uscita in sicurezza dei ragazzi; vi comunico che i lavori saranno ultimati mercoledì mattina con il rifacimento tappetino bituminoso, tempo permettendo da giovedì rientreranno nella disponibilità della scuola si tratta solo di pochi giorni.