Meta, inizia stasera la Novena per la Madonna del Lauro. Ecco il programma delle celebrazioni liturgiche

Meta. Da questa sera inizia la Novena della Madonna del Lauro che condurrà i fedeli alla solennità del 12 settembre. Per l’occasione la statua della Madonnina è stata posta sull’altare centrale per poter essere adorata da tutti coloro che entreranno in Basilica per una preghiera sotto il suo sguardo materno e protettore. Una ricorrenza religiosa molto sentita non solo nella città di Meta ma in tutta la penisola sorrentina dove la devozione alla Madonna del Lauro è molto diffusa.

Ecco il programma delle celebrazioni liturgiche

Tutti i giorni: Sante Messe alle ore 8.15 e 19.30

Mercoledì 1 settembre:

ore 19.00 Recita del Santo Rosario

ore 19.30 Solenne Celebrazione Eucaristica

Giovedì 2 settembre

Ore 19.30 Santa Messa per tutti i marittimi presieduta dal vescovo Mons. Francesco Alfano

Venerdì 3 settembre

ore 19.00 Recita del Santo Rosario

ore 19.30 Solenne Celebrazione Eucaristica di ringraziamento per i 25° e 50° di Matrimonio

Sabato 4 settembre

ore 19.00 Santa Messa con Prime Comunioni

Domenica 5 settembre

Sante Messe ore 8.30 – 10.15 con Prime Comunioni – 11.45 – 19.00 con Battesimi

Da lunedì 6 a sabato 11 settembre

Ore 8.15 Santa Messa

Ore 19.00 Recita del Santo Rosario

Ore 19.30 Celebrazione Eucaristica con predicazione

Domenica 12 settembre – Festa della Madonna del Lauro

Ore 5.15 Recita del Santo Rosario in Basilica

Sante Messe: ore 6.00 – 7.30 – 9.00 – 10.30 – 12.00 – 16.00 – 17.30

ore 19.00 Recita del Santo Rosario

ore 19.30 Solenne Celebrazione Eucaristica

ore 21.00 Santa Messa per quanti non sono riusciti ad entrare in giornata

Lunedì 13 settembre