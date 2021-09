Meta, i complimenti al liceo Marone: ingressi scaglionati ed alunni tutti in presenza. È partito il nuovo anno scolastico 2021-2022 ed il liceo Publio Virgilio Marone di Meta, in Penisola Sorrentina, ha iniziato al meglio nonostante la pandemia ancora in corso: i nostri complimenti vanno alla dirigenza scolastica che ha organizzato al meglio lo scaglionamento degli ingressi, in modo tale da consentire a tutti gli alunni di seguire le lezioni in presenza.