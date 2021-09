Messi, che notte!

Notte da re per Lionel Messi, che sceglie il primo impegno da campione d’America davanti al suo pubblico per firmare un nuovo record. Uno di quelli che ingigantiscono ancora di più un curriculum da numero uno della storia del calcio, da stasera davanti anche al mitico Pelé nella speciale classifica dei bomber sudamericani più prolifici in nazionale. La Pulce firma infatti una tripletta da urlo che, oltre a liquidare la Bolivia (3-0) avvicinando ulteriormente l’Argentina a Qatar 2022, lo proietta a quota 79 centri, due in più di O Rei. Serata indimenticabile anche per l’atalantino Musso, che festeggia il debutto albiceleste. Buona prova anche per gli altri tre “italiani” in campo.