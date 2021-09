Mertens a Positano per il genetliaco della sua amata Kat

Allo stadio per sostenere il Napoli, nel big match di sabato contro la Juve e poi partenza verso Positano, per festeggiare il 33esimo compleanno della moglie! Dries Mertens il “Ciro” dei tifosi partenopei, che manca in campo da diversi mesi a causa di un’operazione alla spalla, ha da sempre dichiarato amore verso la capitale del Regno delle 2 Sicilie e la costiera amalfitana. La moglie Kat, belga pure lei, sceglie ogni volta le nostre perle come coreografia dei momenti più belli della sua vita tanto da prediligere, anche questa volta, Positano per il suo genetliaco. Attraverso i social, la bella conduttrice di Lovanio ha mostrato il fantastico panorama che si vede da Villa tre Ville e la luculliana cena con gli amici da Aldo’s cocktail Bar & Seafood. Entusiasmo alle stelle per la coppia e per gli invitati alla festa che si sono visibilmente deliziati e divertiti e tutti i supporters azzurri che hanno manifestato il loro affetto inondando di messaggi di auguri la bacheca di Kat.