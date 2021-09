Maxi blitz dei Carabinieri: scoperto traffico internazionale di stupefacenti, arresti a Salerno.

Una maxi operazione del comando provinciale dei carabinieri è in corso, dalle prime luci dell’alba, nel nostro comprensorio . Numerosi militari impegnati con l’ausilio di un elicottero che dall’alto supporta l’operazione. Hanno dato esecuzione a numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nell’ambito dell’indagine “Porta a porta”. L’accusa per gli indagati è di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Fonti ufficiali non forniscono ulteriori particolari sul blitz rimandando ad una conferenza stampa in programma alle ore 10.30 di oggi.