Massalubrense,una domenica con  la Madonnina del Vervece.

Con il tradizionale omaggio, alla statua sommersa della Madonnina, ritorna l’appuntamento annuale con la Gente di Mare e della subacquea della penisola sorrentina.

Massalubrense – Appuntamento è per domani , domenica 12 settembre, entro le dieci al porto di Marina della Lobra. Dove con imbarcazioni messe a disposizione dalla Cooperativa “Marina della Lobra”, si potrà raggiungere, per l’annuale cerimonia, il caratteristico scoglio del Vervece. Un luogo che Giuseppe Marandola ,ideatore della manifestazione “Madonnina del Vervece”, insieme agli amici del circolo Nautico “Marina della Lobra”, definì “un tempio all’aperto con il mare ed il cielo per confini” .

Una volta giunti sul luogo, il Vescovo Antonio Di Donna, coordinatore dei vescovi della Campania prima di iniziare la celebrazione della Santa Messa, benedirà le targhe, dedicate quest’anno, allo scomparso sub Valerio Nunziata, a Girolamo Beone, Maurizio Miraglia del Giudice, Giovanni Battista Valiante D’Avena, Carlo Franco e Maria Teresa Campili. Un ricordo sempre vivo per quanti “hanno perso la vita in mare” come recita la prima pietra incastonata sulla parete emersa dello scoglio nel lontano 1981, un passaggio di testimone alle nuove generazioni, di memorie storiche di fede verso la Vergine del Vervece.

Alla celebrazione di domani, assisteranno l’Ammiraglio Pietro Vella, Capo del Dipartimento Marittimo della Campania e Comandante del Porto di Napoli, Ufficiali del Reparto Operativo Navale della Guardia di Finanza, il Professore Paolo Ascierto oncologo di fama mondiale, la Farmacologa Bianca Iengo, direttrice Presidio diocesano “Gocce di Carità” Farmacia solidale, la dottoressa Grazia Formisano, dirigente Medico del Distretto 59 , tutti insigniti del “Premio Vervece”.

E poi, i familiari del giornalista Carlo Franco, appassionato uomo di mare, amico del Vervece. A cantare l’Ave Maria, Maria il soprano Maria Ercolano mentre a deporre la corona d’alloro benedetta dal Vescovo Di Donna saranno i sommozzatori dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Protezione Civile del Comune di Massa Lubrense. La manifestazione del Vervece, ebbe origine nel 1975 l’anno dopo il record mondiale di immersione in apnea ottenuto in quelle acque dal sub siracusano Enzo Maiorca, con la posa di una statua della Madonna sommersa, la Madonnina del Vervece, su uno sperone dello scoglio a 12 metri di profondità. Sulla parete emersa dello scoglio sono state apposte targhe commemorative di sub, pescatori, uomini di mare che a mare hanno perso la vita.

Una trentina di nazioni estere hanno apposto una propria targa, con la presenza di rappresentanti diplomatici in segno di solidarietà umana.

Una volta all’anno, essendo l’area sottoposta a vincoli (zona A Area Marina Protetta Punta Campanella), sullo scoglio si celebra una Santa Messa con la benedizione di una corona di alloro e sua deposizione ai piedi della statua sommersa da parte di sub militari e civili. – 11 settembre 2021 – salvatorecaccaviello