Massa Lubrense: scoperta officina non autorizzata, multe per oltre 5mila euro. Nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo delle attività di compravendita di veicoli, personale del Distaccamento Polizia Stradale di Sorrento ha attuato una serie di controlli sul territorio che hanno permesso di scoprire a Massa Lubrense un’attività di meccatronica non autorizzata, svolta nel box privato di un’abitazione.

All’uomo che la gestiva, un trentenne di Sorrento, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di oltre 5mila euro e l’attrezzatura utilizzata per svolgere l’attività, del valore commerciale di circa 3mila euro, è stata sottoposta a sequestro ai fini della successiva confisca.