Massa Lubrense: Sant’Agata sui due Golfi in onda “Alle Falde del Kilimangiaro”. “Continua l’attenzione e la voglia di scoprire la nostra straordinaria terra – dichiara l’assessore al turismo Giovanna Staiano – è con grande soddisfazione che comunichiamo che Sant’Agata sui due Golfi è stata selezionata per la partecipazione ad un concorso che vedrà coinvolti i più bei borghi D’Italia. Qualcuno avrà notato che in questi giorni una troupe televisiva della trasmissione “alle Falde del Kilimangiaro” ha girato per i luoghi caratterizzanti il Borgo di Sant’Agata intervistando persone, raccogliendo curiosità, aneddoti storici, tipicità. Tanto sostegno ricevuto dalla persone del posto segnalate al regista e che provvederemo nei prossimi giorni a ringraziare personalmente per la preziosa collaborazione e il notevole contributo dato, affinché il servizio rappresentasse il Borgo nella sua autenticità e reali suggestioni ! La sera di Pasqua in diretta, nella trasmissione alle Falde del Kilimangiaro potremo votare per il nostro Borgo preferito dopo aver visto i vari servizi, ci auguriamo di vincere ovviamente, anche se, con un pizzico di orgoglio, riteniamo che se Sant’Agata sui due Golfi è stato scelta tra migliaia di borghi italiani, per questa avvincente sfida, in parte la nostra meravigliosa terra ha già vinto!”