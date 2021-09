Massa Lubrense: lo Chef Antonino Morvillo festeggia i suoi ottant’anni al Ristorante Lo Stuzzichino di Sant’Agata. Lo Chef Antonino Morvillo festeggia i suoi memorabili ottant’anni al Ristorante Lo Stuzzichino nel segno dell’enogastronomia.

Dai cuochi di Sorrento e dintorni è riconosciuto come il “Presidente”, in quanto il presidente emerito dell’Associazione cuochi della Penisola Sorrentina. Tra i soci fondatori del sodalizio nel 1972, è stato più volte al vertice dell’associazione che ha contribuito in maniera determinante alla funzione e alla qualificazione dell’immagine della figura dello Chef nelle cucine di alberghi e ristoranti.

Un personaggio verace nato a Sant’agata sui due golfi aperto a tutto ed amico di tutti.

Auguri di cuore dallo staff dello Stuzzichino e dall’intera redazione di Positanonews.