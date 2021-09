Massa Lubrense: il sindaco ribatte alle polemiche sul Cimitero di Santa Maria della Neve.

“Grazie alla denuncia forte, decisa e vibrante di Azione in Comune è stato rimosso il cumulo di marmi dal Cimitero di Santa Maria della Neve”. Credo che nei prossimi giorni, in modo trionfalistico, si scriverà anche questo. Siamo alle solite. Il cumulo di marmi è stato rimosso in questi giorni dopo che è terminato il ciclo di esumazione. Sono venti anni che si fa così. Si termina il lavoro e poi vengono rimossi i marmi prima che si avvicini la Commemorazione dei Defunti. Ma bisognava creare il caso, il clamore mediatico e social. Denigrare l’Amministrazione.

Stessi attori, stessa trama. E’ lo stesso metodo che è stato usato per i sacchi di plastica nella piazza di Schiazzano con le foto dieci minuti prima della raccolta.

E’ il nuovo/vecchio che avanza. Nuovi interpreti del machiavellismo del 2000: il fine giustifica i mezzi. Il fine non è il servizio al paese ma la corsa al potere con tutti i mezzi. E’ il nuovo/vecchio modo di fare politica. Mi dispiace per quelli che abboccano e per quelli che cercano di rincorrere questi metodi, ha detto il sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli.