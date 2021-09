Massa Lubrense, grande successo per l’attesa riapertura del Parco delle Sirene

Massa Lubrense. Alle 17.00 di oggi è stato riaperto, con una cerimonia di inaugurazione, il Parco delle Sirene dopo i lavori che hanno rimesso a nuovo l’area giochi per bambini. I lavori sono stati curati dal settore manutenzione del Comune di Massa Lubrense, diretto dall’ingegnere Monica Coppola, ed hanno seguito tre direttrici: il miglioramento del verde e l’implementazione degli alberi e dei cespugli, l’inclusività dei disabili e la la parte ludico-sportiva.

Per il miglioramento del verde sono stati riseminati tutti i prati e piantati nuovi alberi come l’arancio, i meli, i ciliegi, i peri, il nocciolo, la noce, il melograno ed il giuggiolo. Nei viali sono stati implementate nuove siepi di alloro e biancospino ed è stato creato un tunnel di rose e un pergolato di glicini. Sistemato anche il limoneto già esistente con le relative coperture e migliorato l’impianto di irrigazione. Per la progettazione e la realizzazione della parte arborea il Comune di Massa Lubrense si è avvalso della importante collaborazione, volontaria e gratuita, del WWF Terre del Tirreno con l’impegno diretto del presidente Claudio D’Esposito. Insieme al WWF sono state selezionate le essenze autoctone e posizionato alberi e cespugli seguendo rigidi criteri ambientali e agronomici.

Sul versante della inclusività per i disabili sono stati sostituiti tutti i giochi esistenti prima, migliorato le condizioni di sicurezza vicino ai singoli giochi con apposita pavimentazione e ottimizzato l’ accessibilità ai disabili a tutte le aree del parco compreso il campetto polivalente. Proprio per questa parte del parco, che avrà delle nuove porte di calcetto ed una nuova rete di pallavolo, non è stato possibile ancora installare la nuova pavimentazione in resina a causa della mancata fornitura dei materiali. Questo intervento è stato rimandato di qualche settimana. Nel parco giochi è stata anche prevista un’area fitness outdor con due nuovi attrezzi che potranno essere utilizzati dalle mamma e dai papà mentre accompagnano i loro figli. La gestione del parco continuerà ad essere affidata in modo volontaristico e gratuito al Comitato Civico Patto con la Città seguendo lo stesso modello di sponsorizzazione e collaborazione con il volontariato adottato per l’area di Villaggio Caso e della piccola area di Monticchio che prevede il costo zero per il Comune.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Lorenzo Balducelli ed il presidente del WWF Terre del Tirreno Claudio d’Esposito.