Massa Lubrense: domenica la celebrazione del Vervece e la sua Madonnina sommersa. Domenica prossima la celebrazione del suggestivo rito della cerimonia eucaristica e deposizione di corona di alloro in memoria dei caduti in mare davanti alla Madonnina del Vervece, lo scoglio che sorge dinanzi al porto di Massa Lubrense, in penisola sorrentina.

Nell’ambito della manifestazione saranno consegnati anche i “Premi Vervece” all’Ammiraglio Ispettore Pietro Vella, Direttore Marittimo della Campania, all’oncologo Paolo Ascierto, ai Reparti Operativo Navale e Tecnico di Supporto di Napoli, Nucleo Sommozzatori della Guardia di Finanza, alla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, a Bianca Fiengo, Responsabile “Farmacia solidale di Napoli, a Grazia Formisano, dirigente del Distretto 59 dell’Asl Napoli 3 Sud.

“Premio Vervece” anche al celebrante della santa messa, sullo scoglio santuario dei sub e di quanti a mare hanno perso la vita, sua eccellenza Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra, coordinatore dei vescovi Campani che prima dell’inizio della celebrazione eucaristica benedirà sulla parete emersa dello scoglio le nuove targhe in memoria di Girolamo Beone, Giovanni Battista Valiante D’Avena, Maurizio Miraglia Del Giudice, Carlo Franco-Maria Teresa Campili, Valerio Nunziata . Ed ancora “Premio Giornalistico Vervece” alla memoria di Carlo Franco, giornalista di razza che aveva scelto Massa Lubrense come seconda città.

L’appuntamento, per tutti, domenica mattina alle ore 10 sulla banchina del porto di Marina della Lobra per l’imbarco, (imbarcazioni della Cooperativa Marina della Lobra permetteranno di raggiungere lo scoglio per ascoltare la Santa Messa e seguire l’intera cerimonia che si concluderà con la deposizione di una corona di alloro ai piedi della statua sommersa della Madonnina ..

“Il Vervece e la sua Madonnina sommersa – ha dichiarato il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, poresidente onorario della “Fondazione Vervece” – sono ormai un crocevia non solo nautico ma religioso, sociale, culturale naturalistico, scientifico ambientale del Golfo di Napoli. Il Vervece è uno scoglio con la sua Madonnina simbolo di una napoletanità aperta verso il Mediterraneo ed il mondo intero”.

La manifestazione del Vervece, ebbe origine nel 1975 l’anno dopo il record mondiale di immersione in apnea ottenuto in quelle acque dal sub siracusano Enzo Maiorca, con la posa di una statua della Madonna sommersa, la Madonnina del Vervece, su uno sperone dello scoglio a 12 metri di profondità. Sulla parete emersa dello scoglio sono state apposte targhe commemorative di sub, pescatori, uomini di mare che a mare hanno perso la vita. Una trentina di nazioni estere hanno apposto una propria targa, con la presenza di rappresentanti diplomatici in segno di solidarietà umana.

Una volta all’anno, essendo l’area sottoposta a vincoli (zona A dell’Area marina protetta Punta Campanella), sullo scoglio si celebra una Santa Messa con la benedizione di una corona di alloro e sua deposizione ai piedi della statua sommersa da parte di sub militari e civili.

“La” Madonnina del Vervece – ha ricordato il presidente del Circolo Nautico “Marina della Lobra” notaio Giancarlo Iaccarino – nata nel lontano 1975 per volontà di Enzo Maiorca e dei soci del circolo (ing. Cutolo, Prof. Marandola, Notaio Carlo Iaccarino e tanti altri), che diedero supporto tecnico e logistico al sub siracusano durante il record mondiale di immersione, l’anno precedente, è un patrimonio religioso e sportivo del nostro sodalizio, della gente di mare e dell’intera comunità di Massa Lubrense, da celebrare degnamente ogni anno quale messaggio di solidarietà umana alle nuove generazioni”.