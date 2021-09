Massa Lubrense contro il Cercola la sfida per la vetta. Il Presidente De Gregorio “Non c’è due senza tre”. Grande entusiasmo sul Massa Lubrense che sbanca il terreno da gioco dello Striano e si conferma in una condizione fisica impressionante. Abbiamo sentito questa mattina il presidente sempre a Piano di Sorrento sempre nei pressi del fornitissimo negozio De Gregorio System main sponsor della società “La cosa più bella dopo questa pandemia da Covid è che i giovani tornano a fare sport – ci confida Raffaele De Gregorio -, la squadra sta andando benissimo e siamo sicuri di fare un grande coampionato” . In attesa del Cercola Altri tre punti messi in cantiere per i costieri dopo la vittoria all’esordio contro il Sant’Aniello Gragnano. Questa volta è il banco di prova in trasferta a dare risposte e conferme ai nerazzurri. Mai domi, sempre alla ricerca della rete e decisi ad imporre la propria identità su quella degli avversari.

Monologo della Massa Lubrense anche allo Stadio Comunale Francesco Gatti-Mario Pellegrino. Un tris che porta le firme di Francesco De Stefano, Giuseppe Marino e Mariano Zarrella. I timbri dei tre calciatori valgono la vittoria della compagine ospite che sale a sei punti in classifica in condominio con Cercola e San Vito Positano. Sono sette i gol realizzati dai costieri, blindata la porta e il ruolino di marcia parla di zero gol subiti nelle prime due giornate.