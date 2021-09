Massa Lubrense calcio inizio post pandemia con soddisfazione, merito anche di chi come De Gregorio ci ha sempre creduto . Straripanti, dominanti e divertenti, così la stampa sportiva. Si riassumono così le manovre corali della Massa Lubrense. Il debutto in campionato viene accolto e festeggiato con una vittoria schiacciante. Superato il Sant’Aniello di Gragnano alla prima uscita nel Girone D di Promozione nello scenario campano. Poker rifilato dai nerazzurri alla compagine ospite e al Marcellino Cerulli non c’è storia. Questa è la cronaca sportiva, ma dietro c’è chi ci ha messo cuore, anima e passione, credendo sopratutto ai giovani. Lo abbiamo incontrato proprio qualche giorno fa un dirigente storico del Massa in Via Bagnulo nell’ottimo bar a fianco al prestigioso negozio De Gregorio System di cui è socio, ma il calcio è la sua passione che continua insieme a tutti gli altri dirigenti , presidente ora è Luca d’ Esposito, dopo averlo fatto lui per ben due volte ora è vice, e lo staff della squadra.

“Sono rimasto nonostante tante amarezze per i giovani – ci ha confidato Raffaele De Gregorio -, questo è un momento difficile, siamo usciti dalla pandemia, ma io credo nello sport, nel calcio e nei giovani”

Insomma straripa passione e volontà di poratare avanti la sua squadra ogni volta che passiamo si vede la commozione in positivo, se va bene, o in negativo, se va male, una persona d’altri tempio che vede lo sport in maniera genuina. Complimenti da Positanonews

Cero è ancora presto per tirare conclusioni ma la squadra allenata da Pasquale Aiello non ha avuto problemi . Al 7′ padroni di casa già in vantaggio con lo spunto di Veropalumbo, tra i più vivaci e attivi della partita. La reazione degli uomini di Antonino Vitiello non arriva e per Miccio è una giornata tranquilla.

È nella ripresa che si scatena la Massa Lubrense e piega definitivamente il Sant’Aniello. Al 48′ il centrocampista Inserra trova il raddoppio, nella parte finale della gara sale alla ribalta il numero 9 Zarrella. L’attaccante, in una manciata di minuti, mette a segno una doppietta: il primo sigillo al 77° e la seconda firma cinque giri di cronometro più tardi. Quattro squilli e tre punti messi in cassaforte.

Sabato speciale per i nerazzurri che festeggiano e si assicurano un inizio di grande spessore, alla prossima c’è il confronto con lo Striano. Crolla, tra incertezze e un risultato pesante, il team ospite che dovrà rivedere qualcosa in vista dell’incontro con l’Agerola.

Intanto facciamo un grande in bocca al lupo a tutto al settore dopo un anno di pandemia e il lockdown per il coronavirus Covid – 19 finalmente i ragazzi riassaporano il campo e le partite, si torna a vivere .