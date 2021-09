Mascherine in classe in Italia con l’80% dei vaccinati e negli USA non con il 54%, come mai? Negli USA, dove sono vaccinati SOLTANTO il 54% del totale consentono che ci siano 25mila spettatori AL CHIUSO (in caso pioggia) mentre in Italia i nostri figli dovranno indossare la mascherina in classe? Questa la domanda di Silvio Staiano di Capri Watch , ieri tutti hanno potuto vedere il tennis Open USA dove Sfuma per Novak Djokovic il sogno Grande Slam. Qualche malizioso fa osservare che ci sono commesse fino al 2024 per le mascherine e si devono pur consumare…oppure gli americani sono di un altro pianeta?