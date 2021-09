Manda le figlie a scuola e si suicida, dramma a Privati di Castellammare

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Ha aspettato che le figlie andassero a scuola. Quando la prima è tornata a casa ha trovato la mamma senza vita. Chiamata l’ambulanza, quando sono arrivati i soccorsi, nel quartiere di Privati a Castellammare, per la donna di 54 anni non c’è stato niente da fare. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno aperto un’inchiesta. Ma la vittima del tragico gesto non era riuscita a superare la disperazione provocata dalla morte del marito e le difficoltà di dovere portare avanti la famiglia da sola. Sotto choc il quartiere di Privati dove abitava la donna con le figlie e che ora dovranno convivere con la perdita di entrambi i genitori.