Mancata quarantena,Brasile-Argentina sospesa definitivamente

(ANSA) – ROMA, 05 SET – La partita tra Brasile e Argentina è stata definitivamente sospesa dopo consultazioni fra la Fifa e le autorità sanitarie locali, secondo le quali quattro calciatori dell’Albiceleste hanno violato le norme vigenti sul territorio brasiliano non comunicando che provenivano dall’Inghilterra, dove giocano in Premier, e quindi non facendo la quarantena. Intanto la Conmebol fa sapere che “per decisione dell’arbitro, il match Brasile-Argentina è sospeso.L’arbitro e il Commissario di gara invieranno una relazione alla Fifa, che determinerà le decisioni da prendere. Si tratta di un procedimento che segue alla lettera le regole vigenti”.