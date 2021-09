Mamma d\'\'o Carmene! P.F.R. feat. Daniele Sepe - Videoclip online!

COMUNICATO SINGOLO/VIDEO “Mamma d’’o Carmene!” P.F.R. feat. Daniele Sepe (sax)

Dal disco “Post Fata Resurgo”

(disponibile dal 10 settembre su tutti i digital stores e in formato CD dal 10 settembre)

Lettering di copertina a cura di “DColors”

Regia: Maurizio “Keezy” Ricci – KP (Keezy Production)

Ideato e scritto dai P.F.R. con la collaborazione della “Compagnia degli Sbuffi” Montaggio di Mauro “Marsu” D’Arco

Post produzione & Color di Maurizio Ricci

Mauro Marsu, Salvatore Torregrossa, Daniele Sepe, Rosalba Alfano, Violetta Ercolano, Aldo De Martino e i loro fantastici pupi.

Dopo i video di “Veleno feat. Rosalba Alfano”, “’Ncroce” e “’O Rap d’’e scugnizze” (lyric video) i P.F.R. (Mauro Marsu e Salvatore Torregrossa) pubblicano il video/brano che spinge l’acceleratore sull’ironia aprendosi proprio con la frase di Marsu: <> che darà via a un simpatico siparietto tra Marsu e due pupi, che rimanda a “Ricomincio da tre” di Massimo Troisi.

Il video vede la collaborazione della “Compagnia degli Sbuffi” (fondata nel 1987 da Aldo de Martino e Violetta Ercolano a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, riconosciuta e sostenuta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali / Dipartimento dello Spettacolo e dalla Regione Campania) che ha impreziosito il videoclip con la propria arte del “Teatro di Figura” e dei pupi con le sembianze di Mauro Marsu e Salvatore Torregrossa.

Disponibile dal 3 settembre

Tenendo fede allo slogan del duo, “più che Musica Rap… Rap su Musica, 1000 influenze 0 barriere” il brano è ispirato alle sonorità scat e klezmer, ed è impreziosito da un assolo di sax di Daniele Sepe nel bridge finale.

La canzone si apre ironizzando sulla traduzione in italiano del celebre brano “Everybody wants to be a cat” contenuto nella colonna sonora degli Aristogatti, tradotto con “Tutti quanti voglion fare il jazz”, giocando con l’assonanza “jazz, cats” e su chi ha tradotto un genere popolare come il jazz, trasformandolo in qualcosa di elitario per “salotti buoni”.

Il brano prosegue con sferzante ironia utilizzata per trattare svariati temi, alternata ad una tipica esclamazione napoletana di stupore: “Mamma d”o Carmene!” a far da elemento portante del ritornello.

Azz tutti quanti vonno ballà ‘o Jazz Pecchè l’hanno tradotto ‘nu poco a capa ‘e cats E robb’ onesta nata ‘mmiez ‘a via overo

è addivintata pretesto pe’ vennere taglieri

Ce vo’ curaggio salumi e furmaggio p”e micille parene birilli ‘mmiez a pallottole ‘e strunzille scat gat scappa e scatta tra quatte ‘atte ‘o zì dixie n’he capito manc’ ‘o dick e dici sì

Trad. Azz tutti quanti vogliono ballare il Jazz. Perché l’hanno tradotto un po’ a “testa di cats”. E roba onesta nata in mezzo alla strada davvero è diventato pretesto per vendere taglieri. Ci vuole coraggio, salumi e formaggi per i gattini sembrano birilli in mezzo a pallottole di cacchina. Scat gat scatti di scatto tra quattro gatti “lo zio”. Dixie non hai capito manco il dick e dici si.