Maiori, manutenzione manto stradale SP2. Qui il dispositivo del traffico

Manutenzione manto stradale e sottoservizi SP2 nel territorio di Maiori

Da oggi 22 settembre avranno inizio le operazioni di scarificazione dell’asfalto su Via Nuova Chiunzi dall’incrocio con Via Demanio in discesa fino all’innesto con la SS163.

Si raccomanda di rimuovere i veicoli in sosta e di circolare con la massima prudenza nel tratto interessato dall’intervento.

Nelle prossime ore verrà pubblicata apposita ordinanza che andrà a disciplinare nel dettaglio i divieti di sosta, la viabilità alternativa e il mercato settimanale.

Il Sindaco

Antonio Capone