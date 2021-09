Maiori, malore a una donna sul corso, soccorsi arrivati da Amalfi con i volontari della Croce di Sant’Andrea . Non solo incidenti a Tordigliano , nel territorio di Vico Equense, fra Piano di Sorrento e Positano , e ad Amalfi con un motociclista, sempre sulla S.S. 163 Amalfitana, con ferite gravi , ma anche un malore a una donna per la quale è intervenuta l’ambulanza con i volontari della Croce di Sant’Andrea come ci informa Andrea Villaricca.