Maiori: lavori in corso sull’asfalto di via Nuova Chiunzi. Quasi terminati i lavori lungo la SP2, ora giunti lungo l’ultimo tratto di via Nuova Chiunzi, a Maiori, dopo essere passati per Tramonti, Corbara e Sant’Egidio di Montalbino.

A partire dallo scorso giugno, infatti, sono tanti i lavori che hanno interessato questi quattro comuni: pulizia delle cunette, rifacimento dei muretti e dei guardrail di protezione e rifacimento del manto stradale e della sua segnaletica.

Questa mattina, sono in corso le operazioni di fresatura dell’asfalto.

Foto e video di Valeria Civale