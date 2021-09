Maiori, lavori al piazzale d’ingresso ed alla copertura dell’Istituto Roberto Rossellini. Il sindaco di Maiori, in Costiera Amalfitana, Antonio Capone, ha aggiornato i cittadini sui lavori che si stanno effettuando all’Istituto Rossellini.

Con gli ultimi lavori compiamo un ulteriore passo avanti nell’opera di rinnovamento dell’Istituto Comprensivo “Roberto Rossellini” di Maiori. In occasione dell’avvio di questo nuovo anno scolastico siamo intervenuti in altre due aree del plesso: il piazzale d’ingresso e la copertura.

Nello specifico, nella prima area sono stati effettuati il ripristino della pavimentazione, la sostituzione del cancello d’ingresso e l’installazione di un nuovo impianto videocitofonico mentre nella seconda area abbiamo provveduto a impermeabilizzare la superficie e manutenuto l’impianto fotovoltaico esistente.

Questi lavori sono il coronamento di uno sforzo più ampio avviato durante la scorsa consiliatura che hanno riguardato in particolare la rimodulazione e l’adeguamento funzionali degli ambienti, la sostituzione degli infissi e il rifacimento della facciata.

Anche la vicina Palestra è stata oggetto di un profondo intervento di ristrutturazione sia dell’esterno che dell’interno: è stato installato un nuovo parquet e i nuovi infissi, sono stati rifatti i bagni, la copertura e l’impianto elettrico. È praticamente pronta e fra qualche giorno la riapriremo alle attività scolastiche e indiremo un bando di gara per la gestione congiunta di questa struttura e del vicino campo di calcio a 5.

Il nostro impegno per la scuola non si ferma e fra poche settimane presenteremo un nuovo progetto per la scuola dell’infanzia e primaria di Via De Jusola.

Abbiamo investito e investiremo risorse ed energie affinchè il diritto allo studio dei nostri giovani concittadini possa essere esercitato nelle migliori condizioni possibili e nella massima sicurezza e serenità.

E con l’auspicio che questo possa essere davvero l’anno della ripartenza e della didattica in presenza, della socialità e dell’inclusione, auguro un buon inizio d’anno scolastico a tutti!