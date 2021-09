Maiori in lutto per la scomparsa del 55enne Raffaele Taiani a seguito di un’emorragia cerebrale

Maiori sotto shock per la notizia dell’improvvisa scomparsa del 55enne Raffaele Taiani, deceduto in seguito ad un’emorragia cerebrale. L’uomo era originario della città della costiera amalfitana anche se da tempo viveva in Friuli Venezia Giulia. Ma era rimasto profondamente legato alla sua città di origine ed appena poteva vi faceva ritorno anche per trascorrere momenti piacevoli in compagnia di parenti ed amici.

Lascia nel dolore la moglie Sonia, il figlio Gianluca, il padre Domenico, le sorelle Carmela, Maddalena, Luisa e Stella, i fratelli Massimo e Maurilio, i parenti e tutti coloro che l’hanno amato in questa vita e che ora ne piangono l’improvvisa scomparsa.

Il rito funebre sarà celebrato mercoledì 15 settembre, alle ore 15.30, nella Chiesa di Pordenone.

La redazione di Positanonews si stringe all’immenso dolore dei familiari e porge le più sentite condoglianze.