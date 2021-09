Maiori, famiglia dispersa con un ferito verso l’Avvocata, interviene elicottero di notte . Paura in Costiera amalfitana per u na famiglia avventuratasi di sera verso l’Avvocata, con una persona ferita. E’ arrivato un elicottero specializzato del CNAS da Roma e squedra del Soccorso Alpino , ma per il buio non è stato facile recuperare la famiglia con un ferito.

Purtroppo è ricorrente che avvengano incidenti del genere in Costa d’ Amalfi, sul Sentiero degli Dei ogni settimana, fra Amalfi, Agerola, Praiano e Positano.

Allertato il 118 all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello, ma l’infortunato verrà trasportato a Salerno

Abbiamo contattato il Soccorso Alpino he ci ha risposto all’una di notte….

Non abbiamo la certezza che si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare. Ad ogni modo ad intervenire e coordinare le operazioni di ricerca dei dispersi e successivo recupero dell’infortunato è stato il soccorso alpino e speleologico della Campania che visto la criticità della situazione ha richiesto l’ausilio dell’aeronautica militare. Quest’ultima ha inviato un elicottero Hh139 in assetto notturno che ha prelevato l’infortunato per trasportarlo all’ospedale di Salerno