Maiori: domani la Sp2 sarà chiusa al traffico. Ecco gli orari

Domani, 30 settembre, la Sp2 nel comune di Maiori sarà chiusa al traffico veicolare. Ecco gli orari:

Dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13.30 alle ore 18 di domani 30 Settembre dal km 22+072 (SP2 incrocio SS163 altezza Bar Oriente) al km 21+372 ca (SP2 incrocio Via Roma) ci sarà la chiusura al transito e il divieto di sosta in entrambi i lati per interventi di manutenzione dei sottoservizi.

Saranno aperti i varchi ZTL (1-2) di Corso Reginna a Maiori nel periodo in cui è prevista la chiusura totale su via Nuova Chiunzi.

Ecco i percorsi alternativi consigliati:

Corso Regina in direzione via Roma per coloro che dalla SS163 devono raggiungere Tramonti e l’Agro nocerino-sarnese;

Via Roma in direzione Corso Reginna per coloro che da Tramonti e dall’Agro nocerino-sarnese devono raggiungere la SS163.