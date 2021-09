Maiori, domani il mercato settimanale: divieto di sosta e ZTL attiva

Domani il mercato settimanale si svolgerà come di consueto e si ricorda, pertanto, di rimuovere le auto dal Corso Reginna (parte alta) e da Via Pedamentina. La ZTL di Corso Reginna sarà regolarmente in funzione – Lo ricorda la pagina Facebook del comune di Maiori, tramite la Polizia Locale Costa d’Amalfi.

Dalle ore 20:00 del giovedì fino alle ore 14:00 del venerdì è possibile, per i residenti muniti di regolare contrassegno, parcheggiare l’auto nelle aree destinate alla sosta turistica del lungomare previo pagamento ticket “residente”.