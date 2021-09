Maiori, covid-19: due nuovi positivi, ecco il bollettino

Costiera amalfitana, aggiornamenti sull’emergenza sanitaria da Maiori. Ecco che spuntano due nuovi positivi al covid-19. A darne notizia la pagina Facebook dello stesso comune. I contagi salgono a 4 in totale, tutti asintomatici. Per tale motivo, l’emergenza sembra non destare particolari preoccupazioni a Maiori.

𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗯𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗼𝗴𝗴𝗶.

𝗡𝘂𝗼𝘃𝗶 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗶: 𝟮

𝗧𝗮𝗺𝗽𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼: 𝟬

𝗡𝘂𝗼𝘃𝗶 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗶𝘁𝗶: 𝟬

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗶: 𝟰

𝗱𝗶 𝗰𝘂𝗶:

𝗔𝘀𝗶𝗻𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶: 𝟰

𝗦𝗶𝗻𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶: 𝟬

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝘁𝗮𝗺𝗽𝗼𝗻𝗶: 𝟯𝟰𝟱𝟲*

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗶𝘁𝗶: 𝟮𝟵𝟲

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗼𝘀𝗽𝗲𝗱𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗶: 𝟬

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗲𝗱𝘂𝘁𝗶: 𝟱

*𝗱𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝟮𝟲 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲

𝗜𝗹 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗿𝗶𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗲̀ 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝗖.𝗢.𝗖. 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗠𝗮𝗶𝗼𝗿𝗶 – 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗖𝗼𝘃𝗶𝗱 𝟭𝟵 𝗮 𝗳𝗮𝗿 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗹 𝟭𝟬/𝟭𝟬/𝟮𝟬𝟮𝟬.

𝗜𝗹 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗲̀ 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗮𝗶 𝘁𝗮𝗺𝗽𝗼𝗻𝗶 𝗲𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝘁𝗶 𝘀𝘂 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮 𝗠𝗮𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝘁𝗶 𝘀𝗶𝗮 𝗱𝗮 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶.