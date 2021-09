Maiori Costa d’ Amalfi, auto fuori strada travolge due ciclomotori, Seiano di Vico Equense, incidenti per moto che superano in galleria . Ultimi fatti di cronaca per la Viabilità in Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana, dalla Costa di Sorrento verso Castellammare di Stabia e dalla Costa d’ Amalfi a Salerno , come abbiamo scritto stamattina, traffico da inubo.

Anche incidenti, come quello in Via Nuova Chiunzi, verso Tramonti e il Valico di Chiunzi per l’ Agro dove un’auto smart ha investito moto e ciclomotori