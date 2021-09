Maiori: convocato il Consiglio Comunale per il 21 settembre. Qui l’ordine del giorno

Maiori: convocato il Consiglio Comunale per il 21 settembre. Qui i dettagli.

Il Consiglio Comunale della cittadina di maiori è riunito presso l’aula consiliare sita nel Palazzo Mezzacapo, in seduta ordinaria di prima convocazione per il giorno martedì 21 settembre 2021, alle ore 10:30 e in seconda convocazione per il giorno giovedì 22 settembre 2021, alle ore 10:30 per la discussione del seguente

Ordine del Giorno Consiglio Comunale Maiori

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 30/07/2021 E DEL 18/08/2021;

2. APPROVAZIONE SCHEMA DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2020;

3. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 193 D.LGS. 267/2000 – VARIAZIONE DI BILANCIO.

In considerazione dell’attuale andamento epidemiologico e delle vigenti disposizioni in materia di contenime nto alla diffusione e al contagio da COVID-19

• che la seduta si svolgerà con presenza del pubblico con accesso contingentato nel rispetto delle norme del distanziamento sociale e con garanzia della registrazione e della pubblicità dei lavori consiliari; •

che il presente invito sarà notificato non già con consegna a mano da parte del messo notificatore, come di consueto, ma a mezzo posta certificata e/o ordinaria, quest’ultima per coloro che non disponessero di indirizzo pec, in ossequio alle indicazioni date in risposta alle FAQ sulle prescrizioni della circolare n. 2 della Funzione Pubblica in merito, tra l’altro, alle modalità di comunicazione da parte della P.A. in questo particolare momento storico di gestione dell’emergenza sanitaria.

