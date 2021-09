Maiori: al via i lavori dell’Alveo Reghinna per la mitigazione del rischio idrogeologico. Al via questa mattina i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico dell’Alveo Reghinna: il primo tratto ad essere interessato è quello che va dal confine con Tramonti a località Trapulico.

A questo primo intervento seguiranno i lavori in altri 3 lotti lungo il letto del nostro torrente che sarà al centro di una grande opera di recupero e messa in sicurezza di fondamentale importanza per il nostro territorio.

ll grande sforzo compiuto dall’unità di progetto “Maiori Sicura”, che ha reso Maiori capace di intercettare le ingenti risorse stanziate dal Ministero dell’Interno per un totale di circa 3.850.000€, inizia a muovere finalmente i primi passi.